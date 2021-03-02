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Вновь итальянский фарс: матч Лацио - Торино не состоялся при игроках хозяев и арбитрах на поле

Италия
(2 голосов)

Повторение случая с "Ювентусом" и "Наполи"

Вновь итальянский фарс: матч Лацио - Торино не состоялся при игроках хозяев и арбитрах на поле

UA-Футбол
Новина українською
Матч 25-го тура Серии А, в котором на римском "Стадио Олимпико" должны были встретиться "Лацио" и "Торино", не состоялся. Причина - коронавирус. Восемь игроков туринской команды сдали положительный тест на Covid-19, и власти Турина отправили команду на карантин, который заканчивается лишь сегодня в полночь. Именно поэтому команда не сумела прибыть в Рим. Вместе с тем, правление Серии А отказалось переносить матч. В итоге игроки "Лацио" и арбитры матча вышли на поле, пробыли на нём 45 минут, после чего, согласно протоколу, было объявлено о техническом поражении "Торино" за неявку.

Следует отметить, что игроки "Торо" были помещены на карантин уже неделю тому, а их матч лиги против "Сассуоло" в пятницу уже был перенесён. Согласно протоколу, в случае менее десяти заражённых игроков команда имеет право просить переноса матча лишь однажды.

Напомним, что подобный случай уже состоялся в октябре. Выезд "Наполи" на матч в Турин против "Ювентуса" был заблокирован местными властями, Серия А отказалась переносить матч, так что игроки домашней команды и арбитры провели на поле 45 минут. Тогда две инстанции итальянского футбола подтвердили техническое поражение и снятие одного очка с гостей, однако Олимпийский комитет отменил решение и назначил переигровку матча. "Торино" также собирается апеллировать. Его шансы выиграть апелляцию, учитывая пример "Наполи", специалисты оценивают как весьма высокие.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Торино (Турин)
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.03.2021 в 16:08
швейцар-стайл)
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+1
-1
football_soccer (Украина)
02.03.2021 в 21:26
Не приходится ждать многого от руководства лиги , где на полном серьёзе в 21 веке штрафуют за ... "богохульство".
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+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.03.2021 в 10:36
даже атеистов
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
02.03.2021 в 20:57
Почему фарс? Того требуют правила, а они вот такие, как есть... Правила должны быть едины, для всех. А дальше пусть юристы разбираются.
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0
-2
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Loader (Днепр)
03.03.2021 в 13:06
Эти вещи попадают под понятие форс-мажорных обстоятельств (т.н., обстоятельств непреодолимой силы). В правилах это не могло быть учтено в принципе, т.к. не было исторических прецедентов. Поэтому правила нуждаются в изменении с учетом обстоятельств, но неповоротливость и предвзятость спортивной бюрократии всем известна.
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0
-1


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