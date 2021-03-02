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Вновь итальянский фарс: матч Лацио - Торино не состоялся при игроках хозяев и арбитрах на поле
Повторение случая с "Ювентусом" и "Наполи"
Матч 25-го тура Серии А, в котором на римском "Стадио Олимпико" должны были встретиться "Лацио" и "Торино", не состоялся. Причина - коронавирус. Восемь игроков туринской команды сдали положительный тест на Covid-19, и власти Турина отправили команду на карантин, который заканчивается лишь сегодня в полночь. Именно поэтому команда не сумела прибыть в Рим. Вместе с тем, правление Серии А отказалось переносить матч. В итоге игроки "Лацио" и арбитры матча вышли на поле, пробыли на нём 45 минут, после чего, согласно протоколу, было объявлено о техническом поражении "Торино" за неявку. Следует отметить, что игроки "Торо" были помещены на карантин уже неделю тому, а их матч лиги против "Сассуоло" в пятницу уже был перенесён. Согласно протоколу, в случае менее десяти заражённых игроков команда имеет право просить переноса матча лишь однажды. Напомним, что подобный случай уже состоялся в октябре. Выезд "Наполи" на матч в Турин против "Ювентуса" был заблокирован местными властями, Серия А отказалась переносить матч, так что игроки домашней команды и арбитры провели на поле 45 минут. Тогда две инстанции итальянского футбола подтвердили техническое поражение и снятие одного очка с гостей, однако Олимпийский комитет отменил решение и назначил переигровку матча. "Торино" также собирается апеллировать. Его шансы выиграть апелляцию, учитывая пример "Наполи", специалисты оценивают как весьма высокие.
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Запорізьке Торпедо (zp)
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