Серия А. Новички лиги приближаются к зоне вылета

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Беневенто" 1:1

Голы: Верде 71 - Гаич 24

Оба новичка лиги очень нравились и вызывали комплименты за смелый взрослый футбол, совместными усилиями отобрали очки у всех команд Топ-7, кроме "Интера". Вместе с тем, нередко были и наивны как новички, слишком успокоились в последнее время. "Беневенто" не побеждал в девяти матчах подряд, и к Филиппо Индзаги уже появились вопросы. "Специя" после выноса "Милана" умудрилась получить 0:3 от "Фиорентины" и не переиграла "Парму", затем проиграла "Ювентусу". Как результат - обе подошли к матчу лишь в пяти очках над зоной вылета. И в очном матче нервозность чувствовалась.

Наставник "Специи" Винченцо Итальяно жаловался, что его команда плохо играет против аутсайдеров, против тех, кто обороняется. На 70-ой минуте процент её владения мячом составил 74! Без дивидендов. В целом игра была низкого темпа и уровня, с острым недостатком ударов по воротам. В дебюте матча хозяева не сумели затолкать мяч на дальней стойке, гол январского новичка Гаича привёз их капитан Терци, просто отдав ему мяч на фланге (тот прошёл в штрафную и попал в ближний угол). На 45-ой минуте ответ Исмаили головой в упор не попал, на 57-ой ответ Гьяси попал в перекладину.

Заслуженный ответ "Специя" всё же нашла. Фариас прорвался и прострелил слева, Маджоре чуть не замкнул, а мяч выбили на Верде. Так она избежала поражения в битве за шесть очков. Эрлич даже чуть не принёс победу ударом головой - вновь перекладина. Вот только сами разговоры о битве за шесть очков - признаки проблем обеих команд. А значит, ничьей им маловато. Итальяно перед матчем раздражённо заявлял, что "Специя" вовсе не собирается вылетать, и что до окончания сезона ещё целая вечность. Но как раз эта вечность не в пользу его и Индзаги, учитывая ухудшение результатов.