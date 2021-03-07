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Соло от Мораты. Ювентус - Лацио 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Испанец сделал три результативных действия за матч

Соло от Мораты. Ювентус - Лацио 3:1. Видео голов и обзор матча

Ювентус/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор одного из центральных поединков 26-го тура Серии А. "Ювентус" без Роналду в старте одержал волевую победу над "Лацио" со счетом 3:1. Наибольший вклад в эти три очка сделал нападающий туринцев Мората, записав в свой актив дубль и ассист.

"Ювентус" - "Лацио" 3:1

Голы: Рабио 39, Мората 57, 60 пен. - Корреа 14

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В статье: Ювентус (Турин) Лацио (Рим)
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