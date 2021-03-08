Де Лигт и Кьеллини приступили к тренировкам в общей группе

Защитники "Ювентуса" Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Командное занятие прошло сегодня, 8 марта, на базе итальянского клуба. Таким образом, де Лигт и Кьеллини могут быть включены в заявку "Ювентуса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Порту" состоится завтра, 9 марта, в Турине (Италия).

Напомним, первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 2:1.