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Де Лигт и Кьеллини приступили к тренировкам в общей группе
Игроки уже в ближайших матчах смогут помочь своей команде
Защитники "Ювентуса" Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Командное занятие прошло сегодня, 8 марта, на базе итальянского клуба. Таким образом, де Лигт и Кьеллини могут быть включены в заявку "Ювентуса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Порту" состоится завтра, 9 марта, в Турине (Италия).
Напомним, первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 2:1.
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