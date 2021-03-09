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Рибери может покинуть Фиорентину по окончании сезона
Форвард может сменить клубную прописку
Нападающий "Фиорентины" Франк Рибери может покинуть итальянский клуб по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 37-летний француз рассматривает возможность возвращения в бундеслигу. Сообщается, что на него также претендует "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.
В сезоне-2020/21 Рибери провел за команду 20 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
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