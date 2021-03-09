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Рибери может покинуть Фиорентину по окончании сезона

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Рибери может покинуть Фиорентину по окончании сезона

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Нападающий "Фиорентины" Франк Рибери может покинуть итальянский клуб по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 37-летний француз рассматривает возможность возвращения в бундеслигу. Сообщается, что на него также претендует "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.

В сезоне-2020/21 Рибери провел за команду 20 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Франк Рибери Фиорентина
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