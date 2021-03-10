Чиро Иммобиле получил Золотую бутсу

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20. Трофей был вручен ему только сейчас.

В минувшем сезоне итальянец забил 36 голов в Серии А. Это наилучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.

Второе место в этой гонке занял форвард "Баварии" Роберт Левандовский(34 гола).

Тройку лучших замкнул нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.