Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чиро Иммобиле получил Золотую бутсу
Футболист был признан лучшим по итогам сезона 2019/20
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20. Трофей был вручен ему только сейчас.
В минувшем сезоне итальянец забил 36 голов в Серии А. Это наилучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.
Второе место в этой гонке занял форвард "Баварии" Роберт Левандовский(34 гола).
Тройку лучших замкнул нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.
La consegna della Scarpa d’oro a @ciroimmobile #CMonEagles ???? pic.twitter.com/FwZgiYvC9L— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 10, 2021
Популярное сейчас
- Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок
- Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой
- Порту выбил Юве, Лев объявил об уходе, а Олимпик воюет с Лучи. Главные новости от 9 марта
- Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО