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Пирло: Роналду был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча
Наставник "зебр" подвел итоги победы над "Кальяри"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал
"Мы правильно подошли к этой игре, что было нам необходимо после вылета из Лиги чемпионов. Мы начали игру как надо. Момент с Роналду (прим. - португалец задел бутсой лицо голкипера соперника) – классическая игровая ситуация, оба футболиста смотрели на мяч и не осознавали, насколько близки друг к другу.
Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча. Это самое главное. Нам остается сосредоточиться на своих результатах и набрать как можно больше очков. Посмотрим, к чему это приведет", – рассказал Пирло.
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