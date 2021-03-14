Пирло: Роналду был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу над "Кальяри" в матче 27-го тура итальянской Серии А.

"Мы правильно подошли к этой игре, что было нам необходимо после вылета из Лиги чемпионов. Мы начали игру как надо. Момент с Роналду (прим. - португалец задел бутсой лицо голкипера соперника) – классическая игровая ситуация, оба футболиста смотрели на мяч и не осознавали, насколько близки друг к другу.

Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча. Это самое главное. Нам остается сосредоточиться на своих результатах и набрать как можно больше очков. Посмотрим, к чему это приведет", – рассказал Пирло.