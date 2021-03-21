Серия А. Рома - Наполи 0:2. Ещё один провал Фонсеки против гранда

Рим. "Стадио Олимпико"

: Мертенс 27, 34

": Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Манчини, Карсдорп, Диавара (Вильяр 67), Лоренцо Пеллегрини (Кумбулла 83), Спинаццола, Педро (К. Перес 67), Эль-Шаарави, Джеко (Майораль 67)

": Оспина, Хюсай, Максимович (Манолас 86), Кулибали, Руи, Демме, Руис, Политано (Лосано 73), Зелински (Элмас 73), Л. Инсинье (Бакайоко 86), Мертенс (Осимхен 66)

: Ибаньес 26, Манчини 45+1, Диавара 59, Эль-Шаарави 63, Вильяр 85 - Зелински 47, Кулибали 78, Осимхен 90+1

Две победы над "Шахтером" были несомненно наиболее статусными для "Ромы" в нынешнем сезоне. Ведь в восьми матчах против Топ-7 своей лиги она трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Три из них - позорные, в том числе и в Неаполе в первом круге (0:4). Не меньшим позором был и 0:2 в Парме неделю тому от 19-ой команды лиги. Даже скорее по игре. И, если Паулу Фонсека надеялся, что Лига Европы придаст уверенности в себе - он ошибался. Он должен был вспомнить, что даже до "Наполи" в пяти из шести матчей лиги сразу после матча ЛЕ его команда не побеждала.

Хотя дело не в усталости. Сам тренер не желал слышать о таком алиби. Дело в банальной слабости против грандов. Дело в "Наполи". "Везувиани" побеждали в трёх из четырёх последних матчей лиги при одной ничьей. Даже научились играть в гостях, после пяти поражений подряд сыграв ярко против "Сассуоло" (3:3) и победив "Милан". Побеждали и в очных матчах "Рому", в трёх из четырёх последних. В клубе успокоились, Аурелио Де Лаурентис обещает тишину и далее. Ясно, что Дженнаро Гаттузо уйдёт, но все в клубе хотят, чтобы он ушёл с местом в Топ-4. И работают для этого.

В первом тайме "Наполи" не только ожидаемо владел мячом почти в два раза больше, но и постоянно заставлял соперника ошибаться при розыгрыше от ворот Пау Лопеса. "Рома" уже в который раз выглядела растерянной в этой стадии начала атак, да и в окончании её не существовало. Просто ужасный тайм. Много гости не создали, но своё забили. Мертенс отлично реализовал штрафной во вратарский угол. Длинный заброс Инсинье Политано и Мертенс издевательски разыграли головами против одного вратаря. Лишь после этого "Рома" создала. Удар слёта Кристанте вытащил Оспина.

Во втором тайме после такого же растерянного дебюта хозяев началась другая игра. Гости отошли слишком глубоко назад, даже позволили Пеллегрини пробить с 20-ти метров на 61-ой минуте. Стойка. Пожалуй, за эту пассивность на фоне кое-каких попыток "Ромы" они заслужили пропустить. Вместе с тем, крайне низкий темп и недостаток ударов в целом (из пределов штрафной вообще почти не было) устраивали их и облегчали оборону. В концовке матча Оспина вытащил "кросс" Карсдорпа из-под перекладины.

"Наполи" набирает 53 очка. До четвёртого места "Аталанты" всего два с матчем в запасе. До "Ювентуса" - два без запасов, но вскоре очный матч. Мертенс выходит на 100 голов в лиге за клуб. "Рома" же впервые с 1976-го года проигрывает этому сопернику три матча подряд. Впервые за десять лет проигрывает ему оба матча в сезоне. Её форварды не забивали в лиге с января. Из-за чего у неё лишь 50 очков без матчей в запасе. Придётся больше акцентировать внимание на Лиге Европы? Но там ведь также сильные команды!