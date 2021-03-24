Официально: Фиорентина назначила тренером специалиста, которого уволила в ноябре

Пресс-служба "Фиорентины" сообщила о том, что Джузеппе Якини назначен на должность главного тренера "фиалок". Уже сегодня он проведет первую тренировочную сессию с футболистами.

Интересно, что Якини ранее уже возглавлял "Фиорентину". Он трудился с первой командой клуба из Флоренции с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го. После Джузеппе с коллективом работал Чезаре Пранделли, который вчера, 23 марта, подал в отставку.

Напомним, "Фиорентина" в последних 10 поединках чемпионата Италии одержала 3 победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в рейтинге Серии А (29 баллов).