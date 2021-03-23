Завершает карьеру тренера. Чезаре Пранделли написал письмо-прощание болельщикам Фиорентины

Чезаре Пранделли накануне ушел с поста главного тренера флорентийской "Фиорентины", которую возглавлял с ноября 2020 года. Сейчас он решил объяснить свое решение болельщикам и поблагодарить их за веру в команду и поддержку. Поэтому обратился с письмом на сайте клуба.

В этот момент своей жизни я попадаю в абсурдный дискомфорт, который не позволяет мне быть тем, кем я есть. Я начал этот новый для себя опыт с радостью и любовью, захваченный энтузиазмом руководства. И с большой любовью к городу, с памятью о хороших моментах, когда я здесь жил. Но при этом я был слепым по поводу первых признаков того, что что-то не так, что-то внутри меня было точно не на своем месте.

Флоренция, 23 марта 2021. Я второй раз иду с "Фиорентины". В первый раз это было по указанию других [возглавлял команду в 2005-2010 годах], сегодня - это мое собственное решение. В жизни каждого, кроме красивых вещей, есть грязь, яд, иногда они накапливаются вместе.

Мое решение продиктовано огромной ответственностью, которую я прежде всего несу за игроков и за клуб, но не в последнюю очередь и уважением к фанатам "Фиорентины".

Тот, кто выходит на поле на этом уровне, несомненно, имеет специфический талант. Тот, кто имеет талант, имеет и эмоции. И я никогда не хотел бы, чтобы мой эмоциональный дискомфорт воспринимался и влиял на результативность команды.

За последние месяцы внутри меня выросла тень, которая также изменила мой взгляд на разные вещи. Я пришел сюда, чтобы отдаться команде на 100%. Но как только у меня возникло ощущение, что это уже невозможно, на благо всех я решил сделать шаг назад.

Я благодарю Рокко Комиссо и всю его замечательную семью, Джо Барони и Даниэле Праде, которые всегда были рядом со мной и командой. Но прежде всего я благодарю Флоренцию, я ее знаю и понимаю.

Я осознаю, что моя тренерская карьера на этом может закончиться, но я ни о чем не жалею. Наверное, этот мир, частью которого я был всю свою жизнь, уже не для меня, и я больше не узнаю себя в нем. Я, конечно, изменился, и мир идет быстрее, чем я думал. Вот почему я считаю, что сейчас пришло время перестать увлекаться этой скоростью и остановиться, чтобы найти себя, кем я есть.