Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франко Барези: Милан сделает всё возможное, чтобы выкупить Томори
Защитник здорово зарекомендовал себя в Серии А
Почетный вице-президент "Милана" Франко Барези пообещал, что его клуб сделает все возможное, чтобы выкупить защитника Фикайо Томори у "Челси".
"Мы сделаем все возможное, чтобы его постоянный трансфер состоялся. До конца сезона еще два месяца, и не все зависит только от "Милана".
Томори выделяется своим талантом и своей целеустремленностью. Он не знает страха, играя в новой лиге. По своему потенциалу он является великим чемпионом. Надеюсь, он оправдает ожидания", — сообщил Барези Gazzetta dello Sport.
У "Милана" есть опция выкупа Томори примерно за 28 миллионов евро. Тем не менее, в клубе надеются договориться с «Челси» о снижении этой суммы.
Популярное сейчас
- Ничто не выдает брата Ман Сити: объясняем, кто купил главного таланта Руха
- Интернасьонал не подписывал контракт с Тайсоном, – вице-президент клуба
- Тренер Миная, трансфер Кухаревича, предварительный контракт Тайсона. Главные новости за 26 марта
- Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья