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Франко Барези: Милан сделает всё возможное, чтобы выкупить Томори

Италия
(1 голосов)

Защитник здорово зарекомендовал себя в Серии А

Франко Барези: Милан сделает всё возможное, чтобы выкупить Томори

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Почетный вице-президент "Милана" Франко Барези пообещал, что его клуб сделает все возможное, чтобы выкупить защитника Фикайо Томори у "Челси".

"Мы сделаем все возможное, чтобы его постоянный трансфер состоялся. До конца сезона еще два месяца, и не все зависит только от "Милана".

Томори выделяется своим талантом и своей целеустремленностью. Он не знает страха, играя в новой лиге. По своему потенциалу он является великим чемпионом. Надеюсь, он оправдает ожидания", — сообщил Барези Gazzetta dello Sport.

У "Милана" есть опция выкупа Томори примерно за 28 миллионов евро. Тем не менее, в клубе надеются договориться с «Челси» о снижении этой суммы.

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В статье: Челси (Лондон) Милан (Италия) Фикайо Томори
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
27.03.2021 в 09:44
Не бачу сенсу Челсі продавати його дешевше. 28 норм ціна .
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