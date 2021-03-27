Франко Барези: Милан сделает всё возможное, чтобы выкупить Томори

Почетный вице-президент "Милана" Франко Барези пообещал, что его клуб сделает все возможное, чтобы выкупить защитника Фикайо Томори у "Челси".

"Мы сделаем все возможное, чтобы его постоянный трансфер состоялся. До конца сезона еще два месяца, и не все зависит только от "Милана".

Томори выделяется своим талантом и своей целеустремленностью. Он не знает страха, играя в новой лиге. По своему потенциалу он является великим чемпионом. Надеюсь, он оправдает ожидания", — сообщил Барези Gazzetta dello Sport.