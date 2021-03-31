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Милан может потерять ещё одного игрока в летнее трансферное окно

Италия
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Романьоли не согласен на условия россонери

Милан может потерять ещё одного игрока в летнее трансферное окно

Новина українською

"Милан" пока не может согласовать условия нового контракта с защитником Алессио Романьоли. Соглашение игрока заканчивается летом 2022 года, поэтому красно-черные уже сейчас хотят переподписать Романьоли, пишет La Gazzetta dello Sport.

Защитника не устраивает уровень зарплаты, который предлагает "Милан". Если стороны не придут к компромиссу, то клуб готов летом расстаться с футболистом.

В Серии А Романьоли провел 21 игру и забил один гол в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Милан приостановил переговоры с Доннаруммой

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В статье: Милан (Италия) Андреа Романьоли
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