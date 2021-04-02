Италия
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Наполи не будет выкупать полузащитника Челси
Бакайоко вернется в Англию
"Наполи" не намерен выкупать полузащитника Темуе Бакайоко у "Челси", пишет Football Italia.
По данным источника, неаполитанцы не готовы вести переговоры по выкупу прав на 26-летнего француза.
Бакайоко перешел в "Наполи" на правах аренды из "Челси" в октябре 2020 года. Футболист провел 35 матчей за итальянскую команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
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