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Наполи не будет выкупать полузащитника Челси

Италия
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Бакайоко вернется в Англию

Наполи не будет выкупать полузащитника Челси

Новина українською

"Наполи" не намерен выкупать полузащитника Темуе Бакайоко у "Челси", пишет Football Italia.

По данным источника, неаполитанцы не готовы вести переговоры по выкупу прав на 26-летнего француза.

Бакайоко перешел в "Наполи" на правах аренды из "Челси" в октябре 2020 года. Футболист провел 35 матчей за итальянскую команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко Тьемуа Бакайоко
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