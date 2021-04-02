Аталанта против Ювентуса - определено место и дата финала кубка Италии

Финал Кубка Италии между "Аталанта" и "Ювентусом" состоится 19 мая на стадионе "Мапеи" в городе Реджо-нель-Эмилия.

Домашний стадион клуба "Сассуоло" был избран хозяином финала Кубка Италии 2020-21.

Мы очень довольны решением, принятым сегодня Советом Лиги относительно места проведения финала Кубка Италии, - отметил в заявлении генеральный директор лиги Серии A Луиджи Де Сиерва. - Мы благодарны региону Эмилия-Романья и его президенту Стефано Боначчини, в очередной раз он продемонстрировал большую приверженность итальянскому спорту и футболу.

Другое название стадиона, сооружений - "Читта дель Триколор", ведь именно с Реджо-Эмилии берет начало современный государственный флаг Италии - зеленого, белого и красного цветов. Стадион открыт в 1995 году, вместимость - 23 717 мест.