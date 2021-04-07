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Клюйверт-младший не хочет возвращаться в Рому
Хочет остаться в Германии
Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Джастин Клюйверт, который выступает за команду на правах аренды с итальянской "Ромы", заявил, что хочет остаться в немецком клубе на постоянно.
В моем соглашении об аренде нет опции выкупа, но мы же знаем, как работает трансферный рынок. Я прекрасно себя чувствую в Лейпциге. Хочу ли я остаться здесь? Да!, - приводит AD слова Клюйверта.
Голландец Джастин выступает за "Лейпциг" с октября 2020 года. Играет на позиции левого полузащитника. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.
21-летний Джастин является сыном известного в прошлом футболиста Патрика Клюйверта.
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