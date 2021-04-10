Серия А. Кротоне вновь инфантильно упускает результат в концовке

Специя. "Альберто Пикко"

: Верде 63, Маджоре 89, Эрлич 90+2 - Джиджи 41, Симы 78

": Проведель, Феррер (Виньяли 70), Эрлич, Исмаили, Маркицца, Побега (Галабинов 84), М. Риччи (Сена 46), Маджоре, Гьяси (Фариас 46), Нзола, Верде (Агудело 70)

": Кордас, Джиджи, Големич, Луперто, С. Молина (Дзанеллато 69), Петриччионе, Бенали (Магальян 39), Реца, Мессиас, Симы, Унас (Ди Кармине 82)

: Исмаили 33 - Реца 26

"Кротоне" уже вылетел? Именно ему выносить такие приговоры рано. В сезоне 2016/17 "акулы" совершили один из наибольших камбеков в истории лиги, отыграли восемь очков за девять туров до конца и остались. Сейчас нужно было отыграть девять за девять. Шансы начать против "Специи" были довольно неплохи. Ведь именно против неё они выдали свой лучший результат в сезоне - 4:1 в первом круге. Сегодня же на поле она вышла после лишь пяти набранных очков в семи последних матчах. Но ведь сам "Кротоне" вышел после трёх в 11-ти. После двух в 15-ти в гостях. И сегодня упустил очки.

Обе команды очень наивны и много пропускают, но обычно демонстрируют яркую игру. Не сегодня. Даже особо жёсткой яростной битвы не было. Просто крайне медленно и без остроты. В первом тайме были нанесены лишь пять ударов по воротам. Причём удара Джиджи никто не ожидал. У защитника получилось, стоя спиной к воротам, выгнуть стопу и блестяще забросить по дуге над вратарём. В принципе, гол заслуженный, поскольку гости выглядели интереснее. Во втором тайме интереснее выглядели уже хозяева. Они и сравняли счёт. Верде мощно выстрелил с острого угла после навеса и отскока.

В предыдущих трёх матчах "акулы" вернулись с 1:3 на 3:3, но проиграли, также дважды проигрывали из-за пропущенных после 85-ой минуты. Здесь вначале Симы, лучший бомбардир лиг Топ-5 в марте с восемью голами, замкнул прострел Дзанеллато по итогам красивой фланговой комбинации. Побив рекорд Африки Джорджа Веа и Кейты Бальде - голы в шести матчах Серии А подряд. Ещё и Проведель спас от удара Луперто в контратаке. Но затем при двух подачах "стандартов" мяч попадал к совершенно свободному Маджоре, а также под удар головой Эрлича после такого же Исмаили в перекладину.

Просто невероятная инфантильность последней команды лиги! Потому она и последняя. А "Специя" очень близка к обеспечиванию места в Серии А на следующий сезон.