  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спортивный директор Ювентуса: Исследования показывают, что Роналду – самый известный человек в мире
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Ювентуса: Исследования показывают, что Роналду – самый известный человек в мире

Италия
(1 голосов)

Функционер высоко оценивает популярность португальца

Спортивный директор Ювентуса: Исследования показывают, что Роналду – самый известный человек в мире

eurosport

Новина українською

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился своим мнением о форварде команды Криштиану Роналду перед игрой с "Аталантой", в которой португалец не принял участие:

- Роналду не чувствовал себя вчера на 100% здоровым из-за проблем с мышцей, и мы не хотели рисковать. Это решение принято совместно.

- Сможет ли "Ювентус" позволить себе зарплату Роналду в следующем сезоне?

- На прошлой неделе я сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем. Мы переживаем период неопределенности. Криштиану не только футболист и спортсмен, но и в целом фигура высочайшего уровня, его зарплата отражает это. Некоторые исследования показывают, что он самый известный человек в мире. Его случай отличается от других, – сказал Паратичи.

В текущем сезоне португалец принял участие в 27 матчах "Ювентуса", забил 25 голов и отдал 2 ассисты. Его цена составляет 50 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo911
18.04.2021 в 17:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...