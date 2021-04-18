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Спортивный директор Ювентуса: Исследования показывают, что Роналду – самый известный человек в мире
Функционер высоко оценивает популярность португальца
eurosport
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился своим мнением о форварде команды Криштиану Роналду перед игрой с "Аталантой", в которой португалец не принял участие:
- Роналду не чувствовал себя вчера на 100% здоровым из-за проблем с мышцей, и мы не хотели рисковать. Это решение принято совместно.
- Сможет ли "Ювентус" позволить себе зарплату Роналду в следующем сезоне?
- На прошлой неделе я сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем. Мы переживаем период неопределенности. Криштиану не только футболист и спортсмен, но и в целом фигура высочайшего уровня, его зарплата отражает это. Некоторые исследования показывают, что он самый известный человек в мире. Его случай отличается от других, – сказал Паратичи.
В текущем сезоне португалец принял участие в 27 матчах "Ювентуса", забил 25 голов и отдал 2 ассисты. Его цена составляет 50 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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