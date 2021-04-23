"Я бы остался в Милане на всю жизнь". 39-летний Златан прокомментировал продление контракта

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый трудовой договор с грандом Серии А. Швед останется в стане "россонери" до июня 2022 года, он высказался о своем решение в эфире Milan TV.

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"Я очень счастлив. Теперь у меня есть еще один год здесь. Я всегда говорил, что в "Милане" я чувствую себя как дома. Все это благодаря людям вокруг: партнерам, тренеру, болельщикам, которых мне сейчас очень не хватает на стадионе. Работать с Пиоли очень легко – у него правильный менталитет, энергия и желание прогрессировать. Я бы остался в "Милане" на всю жизнь".

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 25 матчей за "Милан" и забил 16 голов.