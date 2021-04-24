Серия А. Винченцо Итальяно уйдет в Наполи из Серии Б?

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Скамакка 62, Шомуродов 86

Давиде Баллардини доволен игрой своей "Дженоа" и желает сохранить нынешний уровень. Тем временем, его команда подошла к 33-му туру лишь с одной победой в 11-ти последних. "Специя" постоянно получает комплименты за смелую игру, в среду остановила "Интер", её тренер Винченцо Итальяно даже является одним из главных кандидатов на пост наставника "Наполи". А она подошла к туру с двумя победами в десяти матчах. С пятью поражениями в гостях подряд. Такие серии привели обе команды на расстояние лишь пяти очков от зоны вылета. Что повышало температуру малого лигурийского дерби.

В целом и получилась игра нервных, неуверенных в себе медленных команд с минимумом ударов по воротам. Гости владели мячом более 60-ти процентов времени, весь креатив исходил от хозяев. Точнее - от одного игрока. Левый латераль Дзаппакоста в первом тайме проверял Проведеля плотным ударом, обходил защитника и не попадал в "девятку". Его прострел/удар вратарь прервал плохо, Пандев добил, но ВАР позвал арбитра, и тот отменил гол за нападение на вратаря. В ещё более сонной третьей четверти матча эпизод повторился, только Проведеля никто не трогал, а добил Скамакка.

Лишь после этого "Специя" кое-что создала. Серию прострелов и навесов в штрафную. Слишком слабый удар головой Нзолы в упор. А Эльдор Шомуродов убежал от защитника и классно закрутил в дальний угол.

"Дженоа" в восьми очках над "Кальяри". Праздновать выживание в Серии А ещё рано, но облегчённо вздохнуть можно. А "Специя" по итогам тура может оказаться лишь в двух очках над сардами. Неужели Итальяно возьмут в "Наполи" из Серии Б?