  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Винченцо Итальяно уйдет в Наполи из Серии Б?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Винченцо Итальяно уйдет в Наполи из Серии Б?

Италия
(1 голосов)

После ничьей с "Интером" - поражение от кризисного соперника

Серия А. Винченцо Итальяно уйдет в Наполи из Серии Б?

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Специя" 2:0

Голы: Скамакка 62, Шомуродов 86

Давиде Баллардини доволен игрой своей "Дженоа" и желает сохранить нынешний уровень. Тем временем, его команда подошла к 33-му туру лишь с одной победой в 11-ти последних. "Специя" постоянно получает комплименты за смелую игру, в среду остановила "Интер", её тренер Винченцо Итальяно даже является одним из главных кандидатов на пост наставника "Наполи". А она подошла к туру с двумя победами в десяти матчах. С пятью поражениями в гостях подряд. Такие серии привели обе команды на расстояние лишь пяти очков от зоны вылета. Что повышало температуру малого лигурийского дерби.

В целом и получилась игра нервных, неуверенных в себе медленных команд с минимумом ударов по воротам. Гости владели мячом более 60-ти процентов времени, весь креатив исходил от хозяев. Точнее - от одного игрока. Левый латераль Дзаппакоста в первом тайме проверял Проведеля плотным ударом, обходил защитника и не попадал в "девятку". Его прострел/удар вратарь прервал плохо, Пандев добил, но ВАР позвал арбитра, и тот отменил гол за нападение на вратаря. В ещё более сонной третьей четверти матча эпизод повторился, только Проведеля никто не трогал, а добил Скамакка.

Лишь после этого "Специя" кое-что создала. Серию прострелов и навесов в штрафную. Слишком слабый удар головой Нзолы в упор. А Эльдор Шомуродов убежал от защитника и классно закрутил в дальний угол.

"Дженоа" в восьми очках над "Кальяри". Праздновать выживание в Серии А ещё рано, но облегчённо вздохнуть можно. А "Специя" по итогам тура может оказаться лишь в двух очках над сардами. Неужели Итальяно возьмут в "Наполи" из Серии Б?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Дженоа (Генуя) Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...