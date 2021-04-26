Серия А. Наполи сравнивается по очкам с Ювентусом и Миланом

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" 0:2

Голы: Бакайоко 11, Осимхен 13

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу (Буонджорно 57), Бремер, Синго (Бонаццоли 72), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти 57), Ансальди (Базелли 85), Санабрия, Белотти (Дзадза 71)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хюсай, Демме, Бакайоко (Руис 86), Политано (Лосано 59), Зелински (Мертенс 59), Л. Инсинье (Элмас 85), Осимхен (Петанья 80)

Предупреждения: Верди 45+1, Мандрагора 59 - Осимхен 69

Удаление: Мандрагора 87 (вторая жёлтая)

Во время расцвета эры Маурицио Сарри "Наполи" постоянно побеждал "Торино". Даже разрывал. Со счётом 5:0, 5:3. Правда, те времена прошли. И из шести очных матчей неаполитанцы с трудом выиграли лишь два, остальные четыре сведя вничью. В том числе и дважды 0:0. Здесь "Торо", оказавшийся на расстоянии лишь разницы мячей от зоны вылета, также собирался побороться. Ведь он, вообще-то, в последнее время хорош. Вынес "Рому", не проиграл "Ювентусу". В целом не проиграл четыре матча подряд. Но сегодня он встретил соперника, по силе и безжалостности напоминающего тот "Наполи".

Начали хозяева смело, ударом Верди издали, не очень уверенно отбитым Меретом. В целом матч выглядел как разведка. И вдруг последний опорник Бакайоко классно выстрелил издали, Осимхен обокрал Нкулу в центре поля и умчался в контратаку. Далее фаворит играл в кошки-мышки. Легко оборонялся, Осимхен после скидки головой и Политано после прохода справа не попали совсем чуть-чуть. Правда, он чуть не поплатился в районе 35-ой минуты после серии угловых соперника. Осимхену даже пришлось выносить головой с линии ворот. Но и на это был ответ - Зелински издали в стойку.

Второй тайм начался проходом Ансальди под ливнем в стиле Осимхена. Даже лучше - он обошёл нескольких оппонентов. Мерет спас своих, отбив ногой. Мандрагора пробивал головой. Слабовато. "Торо" явно желал продемонстрировать вновь свою боевитость, позволявшую ему вернуться с 0:3 на 3:3 против "Аталанты", с 0:2 на 3:2 против "Сассуоло". А "Наполи" демонстрировал умение контратаковать. Ногой отбивал и Сиригу - два удара Осимхена после двух прорывов. Инсинье закрутил в стойку. На 69-ой минуте гости вновь выбивали с линии ворот. В этом обоюдоостром матче мог забить кто угодно.

Даже странно, что больше не забил никто. Хотя "Наполи" и 2:0 устроил. Тем более, что в последней стадии матча он уже увереннее оборонялся, да и больше атаковал, держал мяч. Удар Мертенса пришлось тащить Сиригу. А Мандрагора задержкой соперника и второй жёлтой ещё больше облегчил фавориту жизнь.

Подопечные Дженнаро Гаттузо одерживают уже восьмую победу в 11-ти последних матчах. При всего одном поражении. Этот отличный ход сравнял их по очкам с "Ювентусом" и "Миланом". И лишь у последнего матч в запасе. У подопечных Давиде Николы также матч в запасе. Но без него их положение крайне непростое. У них, "Кальяри" и "Беневенто" с 18-го места по 31-ому очку.