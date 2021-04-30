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Должен быть Малиновский. Определен самый полезный игрок Серии А в апреле
А взамен - его одноклубник
Фото: Серія А
Нападающий "Аталанты" Луис Муриель получит награду самого ценного игрока Серии А в апреле в сезоне 2020/2021.
Вручение награды 30-летнему колумбийцу состоится в среду, 12 мая, перед матчем "Аталанта" - "Беневенто" (начнется в 21:45).
Муриель в этом сезоне сыграл 42 поединка за «богиню», забил 23 гола, отдал 10 голевых передач.
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