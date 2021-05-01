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Сарри договорился о контракте с Ромой

Италия
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Итальянец может продолжить карьеру в Риме

Сарри договорился о контракте с Ромой

Новина українською

"Рома" в скором времени может изменить тренера. Команда близка к тому, чтобы назначить Маурицио Сарри, который ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Наполи".

Стороны уже устно договорились о двухлетнем контракте, и сделка почти завершена.

В текущем сезоне "Рома" под руководством Пауло Фонсеки сыграла 33 матча. Команда выиграла 16 поединков, 7 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Маурицио Сарри
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Источник:
ESPN

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