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Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб
Об этом сообщает Николо Скира
Экс-игрок львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль может стать игроком "Фиорентины".
Колумбиец, который блистал в УПЛ несколько лет назад, близок к уходу с "Ривер Плейта" летом текущего года. Для возможности сменить клуб Хорхе нанял нового футбольного агента.
Также сообщается, что в прошлом году Карраскалем активно интересовался "Ювентус".
В текущем сезоне колумбийский игрок принял участие в 11 матчах команды и не отметился результативными действиями. Стоимость футболиста составляет 8 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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