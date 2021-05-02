Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб

Экс-игрок львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль может стать игроком "Фиорентины".

Колумбиец, который блистал в УПЛ несколько лет назад, близок к уходу с "Ривер Плейта" летом текущего года. Для возможности сменить клуб Хорхе нанял нового футбольного агента.

Также сообщается, что в прошлом году Карраскалем активно интересовался "Ювентус".

В текущем сезоне колумбийский игрок принял участие в 11 матчах команды и не отметился результативными действиями. Стоимость футболиста составляет 8 млн евро, согласно данным Transfermarkt.