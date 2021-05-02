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Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб

Италия
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Об этом сообщает Николо Скира

Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб

Новина українською

Экс-игрок львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль может стать игроком "Фиорентины".

Колумбиец, который блистал в УПЛ несколько лет назад, близок к уходу с "Ривер Плейта" летом текущего года. Для возможности сменить клуб Хорхе нанял нового футбольного агента.

Также сообщается, что в прошлом году Карраскалем активно интересовался "Ювентус".

В текущем сезоне колумбийский игрок принял участие в 11 матчах команды и не отметился результативными действиями. Стоимость футболиста составляет 8 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Карпаты (Львов) Ривер Плейт Хорхе Карраскаль
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