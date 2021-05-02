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Интер оформил 19-е чемпионство в истории, благодаря потере Аталанты

Италия
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"Нерадзурри" оформили чемпионство впервые со времен Моуриньо

Интер оформил 19-е чемпионство в истории, благодаря потере Аталанты

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В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде потеряла очки на выезде против "Сассуоло", сыграв вничью 1:1. Голевым действием в этом поединке отметился украинский хавбек Руслан Малиновский - полузащитник отдал голевую передачу на Робина Госенса.

Таким образом, все конкуренты "Интера" потеряли математические шансы на победу в Серии А и обеспечили миланцам досрочную победу в национальном первенстве. Этот титул стал первым чемпионским трофеем для "нерадзурри" с сезона 2009/10 - "Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в клубной истории.

После этого тура у "Интера" 82 очка, а у "Аталанты" и "Милана" - по 69 баллов, у "Наполи" - 67.

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В статье: Интер (Милан)
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