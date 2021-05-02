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Интер оформил 19-е чемпионство в истории, благодаря потере Аталанты
"Нерадзурри" оформили чемпионство впервые со времен Моуриньо
В матче 34-го тура чемпионата Италии
Таким образом, все конкуренты "Интера" потеряли математические шансы на победу в Серии А и обеспечили миланцам досрочную победу в национальном первенстве. Этот титул стал первым чемпионским трофеем для "нерадзурри" с сезона 2009/10 - "Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в клубной истории.
После этого тура у "Интера" 82 очка, а у "Аталанты" и "Милана" - по 69 баллов, у "Наполи" - 67.
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