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Пирло: После 9-ти скудетто подряд эра завершилась. Юве хочет вернуться на вершину

Италия
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Наставник туринцев подвел итоги победы над "Удинезе"

Пирло: После 9-ти скудетто подряд эра завершилась. Юве хочет вернуться на вершину

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал победу над "Удинезе" в матче 34-го тура Серии А. Победным дублем в этом поединке в составе "зебр" отметился Криштиану Роналду.

"Мы снова сами себе усложнили жизнь, но хотели добиться нужного результата до самого конца, и это самое главное. Учитывая сегодняшние результаты, победа была нужна, считай, критически. Нам нужно продолжать в том же духе.

У команды есть определенная усталость – как физическая, так и психологическая. Что-то меняется, когда сражаешься не за скудетто, а за место в Лиге чемпионов, это непривычно. Нам удалось адаптироваться, пускай с трудом, и нам нужно попасть в ЛЧ.

Я поздравляю "Интер" и его руководство с заслуженным титулом. Теперь пора меняться нам – ведь мы снова хотим быть чемпионами. После девяти скудетто подряд одна эра завершилась, но начинается новая. Мы хотим вернуться на вершину", – рассказал Пирло.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Удинезе (Удине)
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Источник:
Football Italia

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