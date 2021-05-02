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Пирло: После 9-ти скудетто подряд эра завершилась. Юве хочет вернуться на вершину
Наставник туринцев подвел итоги победы над "Удинезе"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал
"Мы снова сами себе усложнили жизнь, но хотели добиться нужного результата до самого конца, и это самое главное. Учитывая сегодняшние результаты, победа была нужна, считай, критически. Нам нужно продолжать в том же духе.
У команды есть определенная усталость – как физическая, так и психологическая. Что-то меняется, когда сражаешься не за скудетто, а за место в Лиге чемпионов, это непривычно. Нам удалось адаптироваться, пускай с трудом, и нам нужно попасть в ЛЧ.
Я поздравляю "Интер" и его руководство с заслуженным титулом. Теперь пора меняться нам – ведь мы снова хотим быть чемпионами. После девяти скудетто подряд одна эра завершилась, но начинается новая. Мы хотим вернуться на вершину", – рассказал Пирло.
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