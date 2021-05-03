Стали Ювентусом и победили его. Скудетто Интера и особенное, и ожидаемое

Вчера "Интер" прервал девятилетнюю гегемонию "Ювентуса" и официально стал чемпионом Италии. Уже за четыре тура до окончания сезона. Причём успех состоялся, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в клубе, несмотря на тянущийся за ним шлейф лузерства и некомпетентности. Лидерам проекта - Стивену Чжану (самому молодому и первому иностранному президенту-чемпиону в истории Серии А), Джузеппе Маротте, Антонио Конте - удалось сплотить всех вокруг общей цели, отгородить от внешних бурь, от традиционного для клуба негатива. И потому эта победа дорогого стоит.

Помогли как могли

Второй год подряд статья о Скудетто начинается не с факторов победы чемпиона, а с факторов неудачи его конкурентов. Если судить по главным показателям за эти 34 тура, ничего сверхъестественного "Интер" не показал. Хуже, чем в шести из девяти предыдущих чемпионских сезонов "Ювентуса" к этому времени, на два-три очка лучше, чем в трёх остальных. Даже хуже, чем у "Наполи"-2018 и "Ромы"-2014, не взявших Скудетто. Потому нужно говорить о конкурентах. Точнее - о их отсутствии. Никто оказался не готовым держать темп, все завалили весьма длинные отрезки сезона.

Многие, в том числе и сам Конте, называли "Наполи" серьёзным претендентом на Скудетто. По уровню игроков он точно был способен. Вот только его погубили ссоры главного тренера с президентом, а также всё то же неумение Дженнаро Гаттузо распределить силы по дистанции. Эпидемия травм и коронавируса, из-за которой очень долго приходилось держаться на третьем форварде и без запасных в целом. "Аталанта" привычно провалила первый круг, там также ссорились - главный тренер с капитаном. Она, как всегда, продемонстрировала полную неспособность играть на два фронта.

Зимний чемпион "Милан" выглядел более сильным кандидатом. Но оказалось, что он прыгнул выше головы. Травмы лучшего игрока первого круга Златана Ибрагимовича, ожидаемо накопившаяся усталость, убившая сверхинтенсивный футбол команды (без которого она беспомощна), крайняя слабость запасных, саги вокруг контрактов лидеров - Златана, Джанлуиджи Доннаруммы, Хакана Чалханоглу, капитана Алессио Романьоли - всё это отвлекло и привело к падению. Да и тренер Стефано Пиоли уже далеко не впервые в своей посредственной карьере проваливается в концовках сезонов.

Разумеется, был ещё и обычный подозреваемый, гегемон лиги, "вечный чемпион". Но он допустил все ошибки, которые только могли прийти в голову. Не заметив, что и в предыдущие два сезона, несмотря на Скудетто, катился по наклонной, позвал тренера с нулевым опытом. Затеял молодёжную революцию с игроками из "Пармы", "Фиорентины", "Шальке", не заявив честно перед всеми, что это может стоить потери Скудетто. За год потерял знаковых игроков центральной оси - Хедиру, Матюиди, Пьянича, но не заменил их достойно. Из-за чего его опорная зона была слабейшей среди Топ-6 лиги.

В "Ювентусе" всё работало не так. Тренер оказался не лидером, не способным даже кричать на игроков, руководство наоборот, постоянно срывалось, устраивая перепалки с судьями и даже тренером соперников. Президент Андреа Аньелли, устроивший такую с Конте, ещё и был занят проектом Суперлиги. Так что "бьянконери" просто подписали сами себе приговор.

"Помогли" "Интеру" и соперники в Еврокубках. Выбив его из них уже в декабре. Конте не случайно называют лучшим тренером в мире в одном турнире, при игре раз в неделю. После вылета из ЛЧ он сразу же одержал пять побед подряд, хотя до этого было максимум три, и лишь однажды. С начала сезона и до девятого февраля, когда команда вылетела и из Кубка Италии, она лишь однажды сумела победить три уик-энда подряд. Середины недели всегда мешали. Зато после вылета победила в девяти матчах подряд в конце и середине недели и уже не оглядывалась назад.

Новый "Ювентус"

Тем не менее, и факторов успеха самого "Интера" немало. Он практически забрал у "Ювентуса" всё. Спокойствие, взвешенность, корпоративную структуру с чётким распределением обязанностей, ясный план. Непроходимую оборону, пропустившую лишь шесть мячей в последних 16-ти матчах. Способность бороться до конца, устраивать камбеки. Даже победные голы между 70-80 минутами при счёте 0:0 были ранее "фишкой" "Юве". Показатель 16-ти очков с камбеков особенно значим, ведь в предыдущем сезоне всё было наоборот, и "нерадзурри" потеряли 22 очка в матчах, в которых вели в счёте.

Главные герои, главные строители этого успеха - Генеральный директор Джузеппе Маротта и главный тренер Антонио Конте - как раз этого и добивались и не скрывали этого. Хотели выбить из "Интера" его Pazza, его сумасшествие. Выбить постоянные драмы в его матчах, пропущенные на ровном месте, упущенные результаты. Выбить традиционный менталитет клуба, где каждый экс-игрок и куча функционеров суют свой нос в чужие дела и высказываются обо всём, где в коридорах гуляет ветер анархии, вседозволенности. Где информацию о каждом мелком скандале сразу же сливают в прессу.

Несколько дней назад пресса с большим удивлением спрашивала Конте, как ему удалось прекратить сливы информации из клуба, и особенно из раздевалки. С такого вопроса понятна как ситуация в клубе еще год-два назад, так и титаничная работу, которую выполнил Антонио. Хотя ведь и с ним "поработали".

Разумеется, было непросто изменить саму природу клуба, и получилось не сразу. Весь первый сезон своей каденции Конте воевал, казалось, с ветряными мельницами. Он критиковал собственное руководство в таких тонах, за которые тренера без контракта на 12 миллионов евро в год быстро бы уволили. Обвинял боссов в том, что не защищают клуб, что не воюют с нападками прессы, со сливом информации из клуба. В августе, сразу после поражения в финале Лиги Европы, он повторил всё это. Тогда казалось, что из экстренной встречи с президентом Стивеном Чжаном он уже выйдет безработным.

Уже тогда было ясно, что та встреча станет судьбоносной для всей клубной истории. До сих пор точно неизвестно, что на ней было сказано. Но общие посылы довольно ясны. Чжан заявил Конте, что из-за ужасной экономической ситуации в клубе больших трансферов не будет. Скорее всего, также заявил, что не будет увольнять тренера из-за высокой компенсации по зарплате, при этом дав понять, что не будет плакать, если он уйдёт сам. Также, вероятно, потребовал от него успокоиться и прекратить создавать бури по любому поводу. И Конте понял, что в эру коронавируса выбора у него нет.

Новый Конте

В результате в сезоне 2020/21 мы увидели нового Конте. Он уже не искал врагов под каждым сидением "Джузеппе Меацца", не взрывался по любому поводу. Пытался успокоиться, успокоить клуб и игроков. Он сам признаёт, что изменился. "Сейчас я хочу наслаждаться моментом, потому что в прошлом я постоянно зацикливался на проблемах и по-настоящему не мог радоваться победам". При этом оставаясь прямым и честным со своими игроками. Защищая их от давления словами о том, что большинство никогда не боролись за большие трофеи и нужно время для привыкания, для осознания.

Антонио наконец-то нашёл нужный баланс между своими старыми требовательностью и бескомпромиссностью и новым спокойствием. Что было особенно заметно по историям с Кристианом Эриксеном и Иваном Перишичем. Он взялся за них сильно, возможно, слишком сильно, и мог побить горшки. Но в итоге сумел переучить их, заставить адаптироваться к его игре, к команде. Он "настучал по голове" Ашрафу Хакими, поначалу слишком пытавшемуся играть на чистых мячах, отправил его на пару матчей на скамью запасных. И в итоге марокканец начал играть жёстко и тяжело работать.

Он сумел также удержать Милана Шкриньяра, которому было очень сложно приспособиться к игре в схеме 3-5-2. Словак уже хотел уходить и был на пути в АПЛ. Но постепенно работа с ним дала плоды и вернула его в когорту лучших центральных защитников Европы. А его тройку со Стивеном Де Фраем и Алессандро Бастони Конте даже сравнил со своей ювентусовской тройной Барцальи-Бонуччи-Кьеллини. Небеспочвенно. В защите также помог запасной Дармиан. Даже забивая в критические моменты. То же делал и запасной форвард Алексис Санчес.

Игра Хакими, Эриксена, Перишича, Дармиана, Шкриньяра стала наибольшей разницей в кадровом плане между предыдущим и этим сезонами. Даже между осенью 2020-го и зимой-весной 2021-го. Конте будто получил новые трансферы в декабре-январе. Точнее, не получил, а сам создал.

Хотя, разумеется, и "старики" помогли, скелет команды. Тандем форвардов Лукаку-Лаутаро Мартинес - один из лучших в Европе. На счету Ромелу 21 гол и десять ассистов, по последним он лидер лиги, по голам - второй. Он отнюдь не только подставляет ногу, но и разворачивает контратаки, определяет темп игры, прессингует, оттягивает на себя нескольких соперников. Монструозный сезон лучшего игрока в лиге, уже после 3:0 в дерби справедливо объявившего о себе как о новом короле в Милане. Лаутаро отлично дополняет его, умеет убегать и завершать. Он уже успел забить 15 мячей.

А ведь есть ещё и Барелла и Брозович - метрономы, архитекторы центра поля. Их важность словами не передать. Они делают всё и успевают всё.

Новая старая игра

В это же время была создана и новая игровая стратегия. До того "Интер" постоянно пытался прессинговать высоко, играть агрессивно. Что портило баланс и приводило к обилию пропущенных. 13-ти в первых восьми турах. Затем же тренер понял. "Мы не можем прессинговать все 90 минут. Нужно уметь читать игру, знать, когда давить, а когда отступать и ждать. Это признак взрослой команды. Мы начали этот сезон как закончили предыдущий, прессингуя на всех участках поля. Но в Италии соперники умны тактически, быстро учатся. Они начали ловить нас на контратаках".

Именно потому Конте и решил отойти назад и прежде всего обезопасить оборону. Причём и он, и игроки назвали поворотным пунктом матч 28-го ноября против "Сассуоло". Сразу после влёта "Реалу" дома в Лиге Чемпионов, сразу после камбека против "Торино" с 0:2 на 4:2, после которого Конте и Лукаку заявили, что "Интер" - не Топ-команда, "нерадзурри" были вынуждены полностью отдать мяч лучшей команде лиги по владению. И это не помешало, а наоборот - принесло победу со счётом 3:0. И с тех пор будущий чемпион не раз отдавал мяч. По владению он ныне лишь шестой в лиге.

Разумеется, такой стиль - оборона без мяча и контратаки - постоянно вызывал обвинения в крайне скучной, сухой, нечемпионской игре. Заставлял нейтральных зрителей бежать от экранов. Из последних десяти матчей, лишь один, у 20-ой команды лиги, её лидер выиграл с разницей более одного мяча. Но "Интеру" было всё равно. Он шёл к Скудетто. Шёл как наиболее стабильная, сбалансированная, боевитая команда лиги. Практически не пропуская. Да и по забитым он второй с 74-ю голами в 34-ёх турах. Неужели мало? А для Конте ничего нового. Его "Ювентус" шёл точно так же. Скучно, но безжалостно.

14 побед и три ничьи в 17-ти последних матчах с восемью пропущенными - это ли ни финальный почерк "Ювентуса"? Две разные серии с восемью и 11-ю победами подряд - это ли не мощь и не стабильность? Тем более, что кого надо - "Юве", "Лацио", "Милан" - он разносил как надо, с разницей в два-три мяча. Во внутренней таблице команд Топ-7 он также первый.

Экономическое положение "Интера" остаётся тяжёлым. Уже через несколько дней болельщики могут услышать неприятные новости. Конте требует ясности и не факт, что останется. Громкие трансферы на вход будут только если вначале будут такие на выход. Это Скудетто грозит стать не началом серии "нерадзурии", а разовым выстрелом. Тем не менее, оно останется в истории. Прежде всего, как Скудетто, которое обвалило царство, существовавшее девять лет (слова Конте). И именно этим точно запомнится.