"И это клубы Суперлиги?" Известный итальянский специалист тонко потроллил Ювентус и Милан

Экс-алленаторе "Милана" и "Ювентуса" Фабио Капелло высказался по поводу разгрома "Старой синьоры" во вчерашнем матче Серии А (0:3).

"Это провал для "Ювентуса", в матче с "Миланом" мы увидели нечто постыдное. В первом тайме "Юве" просто не было на поле. Подопечные Пирло напоминали "Удинезе", безыдейная игра".