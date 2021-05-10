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"И это клубы Суперлиги?" Известный итальянский специалист тонко потроллил Ювентус и Милан
На злобу дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-алленаторе "Милана" и "Ювентуса" Фабио Капелло высказался по поводу разгрома "Старой синьоры" во вчерашнем матче Серии А (0:3).
"Это провал для "Ювентуса", в матче с "Миланом" мы увидели нечто постыдное. В первом тайме "Юве" просто не было на поле. Подопечные Пирло напоминали "Удинезе", безыдейная игра".
"Отсутствие агрессии, неточные передачи и неспособность вернуть себе мяч после выжидания и попыток прессинга. Вопрос: и это клубы из Суперлиги? Голы "Милана" разблокировали игру, второй тайм смотрелся ярче. Правда, именно "Ювентус" встрепенулся ненадолго, Доннарумма всего один раз после этого спас гостей".
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