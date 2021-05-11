Буффон: Это конец моего второго тайма в Ювентусе

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объяснил свое решение уйти из "Ювентуса".

Каждое начало имеет конец. И это конец моего второго тайма в "Юве". Решение, которое принималось, созревало и обсуждался месяцами.

Нелегкое решение. Потому нелегко перерезать этот "шнур", здесь, где моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. Нет большого "спасибо".

Я все отдал. Я получил больше. Грядущее время - это все надо написать. И жить. Всегда, до конца, - написал Джанлуиджи в Инстаграме.