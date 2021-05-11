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Буффон: Это конец моего второго тайма в Ювентусе

Италия
(2 голосов)

Такой вот матч, длиной в 20 лет

Буффон: Это конец моего второго тайма в Ювентусе

Фото: Інстаграм Буффона

Новина українською

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объяснил свое решение уйти из "Ювентуса".

Каждое начало имеет конец. И это конец моего второго тайма в "Юве". Решение, которое принималось, созревало и обсуждался месяцами.

Нелегкое решение. Потому нелегко перерезать этот "шнур", здесь, где моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. Нет большого "спасибо".

Я все отдал. Я получил больше. Грядущее время - это все надо написать. И жить. Всегда, до конца, - написал Джанлуиджи в Инстаграме.

Напомним, что Буффон в этом сезоне провел 12 поединков за "Ювентус", пропустил 7 голов, 6 матчей сыграл на ноль.
"Супермен" выступал в "Ювентусе" в 2001-2018 годах, а затем вернулся в начале июля 2019-му.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
11.05.2021 в 20:11
Джанлуиджи. При всем уважении, пора перчатки на гвоздь. Пусть молодежь играет.
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