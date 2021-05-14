Звездный игрок Аталанты сделал татуировку в память о матче с Ливерпулем

Звезда итальянской "Аталанты" Иосиф Иличич сделал новую татуировку на ноге. На нем изображен сам словенец, он касается легендарного знака "This is Anfield".

Игрок опубликовал изображение тату в историях Инстаграма.

Иличич забил гол в поединке, в котором "Аталанта" победила Ливерпуль в Лиге чемпионов со счетом 2:0 на выезде 25 ноября 2020.

Татуировка изображает Иличича со спины. Он поднял одну руку, чтобы коснуться знака "This is Anfield", который ведет из раздевалок на футбольное поле.

Иличич на тату одет в майку "Аталанты" вместе со спонсорской надписью "Geviss" и номером 72.