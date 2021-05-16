Серия А. 2018-й не повторился - Наполи вновь выбил Ювентус из Топ-4

Флоренция. "Артемио Франки"

: Л. Инсинье 57, Зелински 67

: Л. Инсинье 57 (вратарь)

": Терраччьяно, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Венути, Пулгар, Бонавентура (Кальехон 77), Бираги (Игор 66), Кастровилли (Эйссерик 66), Рибери (Куаме 83), Влахович

": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Бакайоко, Руис, Политано (Лосано 77), Зелински (Мертенс 86), Л. Инсинье, Осимхен (Петанья 84)

: Миленкович 31, Рибери 43, Касерес 49, Кастровилли 61, Х. Пеццелла 80 - Ррахмани 21, Хюсай 52

Дежа-вю, мистика, повторение истории как фарс. Как хотите. В концовке сезона 2017/18, в концовке Дерби Италии "Наполи" уже чувствовал себя на первом месте на пути к Скудетто. Однако на 87-ой и 89-ой минуте "Ювентус" забил дважды, победил со счётом 3:2 со скандальным судейством, а на следующий день "Наполи" влетел во Флоренции со счётом 0:3 и мечты о Скудетто испарились. Но сейчас другая ситуация, другая борьба. За Топ-4. Лидировал перед этим туром уже "Наполи". И на этот раз даже после вновь скандального вчерашнего 3:2 в концовке Дерби Италии история не повторилась.

"Наполи" подошёл к матчу с 29-ю очками в последних 12-ти матчах, с 9:2 в последних двух, причём добывая больше очков в гостях, чем дома. Все забивают, командная игра процветает. Он достиг уже ста голов в сезоне во всех турнирах. Хотя и "Фиорентине" было на что опереться. Она не проигрывала в последних пяти матчах, в том числе сыграла вничью с "Ювентусом" и победила "Лацио". До того проигрывала "Милану" и "Аталанте" лишь со счётом 2:3. Она уже обеспечила себе место в Серии А, но выставила сильный состав. И играла очень серьёзно, боевито, желая отомстить за 0:6 в первом круге.

"Везувиани", сменившие на фарт гостиницу во Флоренции, на этот раз хотя бы не схватили красную карточку или гол в дебюте матча, как в двух предыдущих здесь. В первом тайме флорентийцы и вовсе практически не угрожали Мерету, не доводя до ума редкие контратаки. Зато жёстко боролись в центре поля, замедляли игру, перекрывали свою штрафную. Оставляя лишь удары издали. Попытки Зелински и Руиса Терраччьяно, игравший вместо травмированного Драговски, отбил с трудом, штрафной Инсинье отбила перекладина. Удары с игры из пределов штрафной? Один. Осимхен пробил чуть ли не в аут.

Второй тайм гости начали всё ещё никак не блестяще, но уже активнее. Политано пробил низом из пределов штрафной. Терраччьяно вытащил. А затем ВАР позвал арбитра Розарио Абиссо, и тот после долгих раздумий поставил пенальти за захват Миленковичем руки Маноласа. Пожалуй, справедливо. Инсинье пробил ужасно, но вратарь отбил прямо на него. Рибери тут же ответил прорывом чуть ли не в сами ворота. Удар Бонавентуры издали отбил вратарь, ответ Инсинье с 15-ти метров - стойка. Атмосфера накалилась. Создавалось впечатление кубкового матча, будто и "Фиорентине" есть за что играть.

В итоге качество и везение сыграли. Осимхен перевёл мяч с правого фланга на левый, Инсинье отдал назад, и Зелински пробил из полукруга перед штрафной. Целил в ближний угол, не факт что попадал. Попало в Венути, от которого мяч полетел в другой угол. И здесь уже желание "Фиорентины" явно уменьшилось. Да, она держала мяч. Точнее, ей отдали. Зная, что с мячом в позиционной атаке она не сильна. Это было заметно и сегодня.

"Наполи" проходит этого непростого соперника в гостях уже легче, чем другие гранды. Наглухо перекрыв его сенсацию Душана Влаховича. Чем косвенно доказывает своё право на место в Топ-4. Прямо же доказывает самым банальным - очковым уловом. У него 76 очков, у "Ювентуса" и "Милана" - по 75, матч в запасе лишь у последнего. Победа над "Вероной" в последнем туре, три очка "Милана" в двух матчах - и неаполитанцы с миланцами в Лиге Чемпионов, а их враг из Турина - нет.