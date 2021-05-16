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Фиорентина - Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов
Победа неаполитанцев во Флоренции
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0. Подопечные Дженнаро Гаттузо сделали результат в начале второго тайма, благодаря голам Инсинье и Зелински. "Фиалки" уже решили все турнирные задачи, а вот неаполитанцы поднялись на 3-е место в Серии А и продолжают борьбу за Лигу чемпионов.
Флоренция. "Артемио Франки"
Голы: Л. Инсинье 57, Зелински 67
Нереализованный пенальти: Л. Инсинье 57 (вратарь)
"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Венути, Пулгар, Бонавентура (Кальехон 77), Бираги (Игор 66), Кастровилли (Эйссерик 66), Рибери (Куаме 83), Влахович
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай, Бакайоко, Руис, Политано (Лосано 77), Зелински (Мертенс 86), Л. Инсинье, Осимхен (Петанья 84)
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