Кубок Италии. Финал. Аталанта - Ювентус 1:2. Новое поколение побило новую силу

Кубок Италии. Финал

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус" 1:2

Голы: Малиновский 41 - Кулушевски 31, Кьеза 73

"Аталанта": Голлини, Толой (Джимсити 76), Ромеро, Паломино, Хатебур (Иличич 76), Де Роон, Фройлер, Гозенс (Миранчук 83), Пессина (Пашалич 68), Малиновский (Муриэль 68), Д. Сапата

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Данило, Бентанкур, Рабио, МакКенни, Кьеза (Дибала 74), Кулушевски (Бонуччи 83), Криштиану Роналду

Предупреждения: Малиновский 35, Ромеро 78, Фройлер 85, Де Роон 88, Иличич 89 - Кьеллини 27, Де Лихт 41

Главный арбитр: Давиде Масса

Gazzetta Dello Sport назвал сегодняшний матч "больше, чем просто финал Кубка". Он и вправду был даже эпохальным. В "Аталанте" и в городе Бергамо в целом чувствовали, что пятилетняя эпоха шедевральной работы просто обязана быть "освящена" первым трофеем с 1963-го года. В газете Eco Di Bergamo поместили фото с того года с призывом "вернуть Кубок домой". Джан Пьеро Гасперини называл трофей "вишенкой на торте" пятилетней работы. Говорили о реванше за поражение в финале Кубка-2019 от "Лацио", о лучшей готовности, чем тогда. А букмекеры даже считали ее фаворитом.

У "Ювентуса" также была мотивация. Он хотел спасти сезон, спасти эпоху, которая после девяти Скудетто подряд угрожала закончиться даже без Лиги Чемпионов. Corriere Dello Sport также назвал матч последним шансом Андреа Пирло. Тренер-дебютант в день своего рождения хотел взять свой второй трофей за восемь месяцев, уходящий Джанлуиджи Буффон хотел шестой Кубок, то есть повторение рекорда всех времен. Андреа Аньелли в день 11-летия прихода в клуб искал свой 19-ый трофей. А Криштиану Роналду хотел стать первым, кто брал чемпионаты и Кубки в Англии, Испании и Италии.

Так что никого не удивило, что обе команды играли жестко, максимально серьезно, не желали проигрывать ни одной дуэли. Вместе с тем, не забывали и об атаке, создали достаточно опасных моментов. Тем более, что наибольшее присутствие болельщиков на футбольном матче в Италии за 14 месяцев - 4300, подавляющее большинство среди них ультрас обеих команд - располагало к такой игре. Болельщиков, их песни было отлично слышно. Что создавало настоящую кубковую атмосферу.

Не очень удивило и течение игры. "Аталанта" доминировала, владела мячом, как она любит, высоко прессинговала. В первом тайме устраивала десятиминутки давления, с которыми соперник еле справлялся. В самом дебюте матча Сапата прорвался слева, нашёл защитника Паломино, а тот пробил в упор - Буффон спас. Сразу же сам Дуван развернулся и пробил после паса Гозенса - чуть неточно. После ужасного паса Де Лихта назад колумбиец чуть не протолкнул мяч мимо Буффона. Фройлер чуть не попал с острого угла. Оба центральных защитника туринцев рановато повисли на карточке.

"Ювентус" в последних двух матчах лиги уже отказывался от мяча, уходил в оборону, заиграл проще. Это принесло две победы. И сейчас он сумел выдержать и даже забить. Куадрадо чуть не сломал ногу Гозенсу в подкате, но вначале выбил мяч, бергамцы были обязаны сорвать атаку, но играли неуклюже. В итоге МакКенни в окружении четверых отдал Кулушевски, а тот легко закрутил. Однако "Аталанта" ответила штурмом. Удар Хатебура головой отбил Буффон. Фройлер перехватил у Рабио, Хатебур прострелил, и Малиновскому никто не мешал обработать мяч и выстрелить с 14-ти метров.

Во втором тайме после пары минут давления "нерадзурри" (Де Лихт заблокировал в паре метров от ворот) уже "бьянконери" начали доминировать. Очень серьезно. Кьеза нашел Кулушевски, Роналду пяткой - Кьезу. В первом эпизоде спас Голлини, во втором Федерико умудрился попасть в стойку. Подопечные Гасперини выглядели растерянными, не могли зацепиться за мяч. Малиновский, начавший и первый тайм пассивно, вновь терялся. Гасп справедливо снял его и Пессину с игры. Но это не помогло. Кьеза и Кулушевски разыграли "стенку", и Федерико на этот раз переиграл Голлини.

"Аталанта" выглядела смертельно уставшей и не очень верящей в себя. Муриэль пробивал с 15-ти метров на 78-ой минуте. Слишком неточно. Как-то устало. Хотя он только что вышел на поле. Даже мяч большей частью был у "Ювентуса". Он напоминал тот самый старый "Юве", который не отдаёт преимущество. Особенно когда на кону трофей. Соперник чувствовал это и от раздражения фолил, собирая желтые карточки. Этой слабостью, кстати, он напоминал большинство своих последних матчей, когда выключался в последние полчаса. "Дженоа", "Фиорентина" простили это. "Ювентус" не простил.

Этот матч называли битвой старой силы с новой. Старого дряхлого "Ювентуса", неудачного в административном и экономическом плане, эра которого закончилась. И новой молодой мощной силы, выросшей на минимуме трат и максимуме работы. Последнюю большинство считали более сильной командой. Однако экс-игроки обеих Симоне Падоин и Паоло Монтеро ставили на "Юве". На "каннибала трофеев", как назвал его первый. И оказались правы. Причём победило новую силу как раз новое поколение туринцев - Кулушевски, Кьеза, МакКенни. Пирло. Их новая эра вскоре начнётся?