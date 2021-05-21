"Готов пойти за Де Дзерби в другой клуб, но не куда угодно". Лидер Сассуоло - о своем будущем

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога рассказал о своем будущем в клубе и предположил куда может перейти.

"С января мы вели переговоры с руководством о продлении контракта, но не достигли соглашения. Поэтому было принято обоюдное решение, что летом я уйду. Хочу сделать шаг вперед. После трех лет в клубе это подходящий момент. Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю", – сказал Бога.

В текущем сезоне чемпионата Италии 24-летний футболист во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, что ранее была информация, что Де Дзерби хотел забрать с собою в новую команду нескольких игроков "Сассуоло" , включая Бога. Донецкий "Шахтер" был готов удовлетворить просьбу итальянского наставника.