И два игрока Сассуоло в придачу: Шахтер готов угодить Де Дзерби

Руководство "Шахтера" продолжает переговоры с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство "горняков" дали понять Де Дзерби, что клуб готов подписать двух игроков "Сассуоло", которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду итальянский наставник.

Имеется в виду о 29-летнем сербском полузащитнике Филипе Джуричиче и 24-летнем ивуарийском вингере Жереми Бога.

Портал Transfermarkt оценивает Джуричича в 10 миллионов евро, Бога - в 22 миллиона.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета следующего года.

Также источник сообщает, что на сегодня у Роберто Де Дзерби была намечена встреча с генеральным директором "Сассуоло" Джованни Карневали, но в последний момент тренер попросил о ее переносе.

Напомним, что ранее информация была о том, что донецкий клуб предложил тренеру контракт на два года (до лета 2023) с зарплатой 4 млн евро в год.