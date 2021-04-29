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И два игрока Сассуоло в придачу: Шахтер готов угодить Де Дзерби
Джуричич и Бога могут продолжить карьеру в УПЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Шахтера" продолжает переговоры с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство "горняков" дали понять Де Дзерби, что клуб готов подписать двух игроков "Сассуоло", которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду итальянский наставник.
Имеется в виду о 29-летнем сербском полузащитнике Филипе Джуричиче и 24-летнем ивуарийском вингере Жереми Бога.
Портал Transfermarkt оценивает Джуричича в 10 миллионов евро, Бога - в 22 миллиона.
Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета следующего года.
Также источник сообщает, что на сегодня у Роберто Де Дзерби была намечена встреча с генеральным директором "Сассуоло" Джованни Карневали, но в последний момент тренер попросил о ее переносе.
Напомним, что ранее информация была о том, что донецкий клуб предложил тренеру контракт на два года (до лета 2023) с зарплатой 4 млн евро в год.
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