Президент Фиорентины прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, который ранее работал в "Наполи" и "Милане".

"Я очень счастлив объявить, что Дженнаро будет следующим тренером "Фиорентины". Убеждён, что он поможет нам расти и что история его личности и профессионализма гарантирует команде целеустремлённость и желание победить. Гаттузо всё ещё молодой тренер, но у него уже есть большой опыт.

Также хочу поблагодарить руководство за их командную работу, которая позволила всего за несколько дней до окончания сезона провести столь важные переговоры для будущего клуба", — приводит слова Коммиссо пресс-служба "Фиорентины".

В завершившемся сезоне "Фиорентина", в составе которой выступает российский нападающий Александр Кокорин, заняла 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.