Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ромелу Лукаку тянут в Англию
Будет ли возвращение?
Фейсбук Інтера/Автор невідомий
Нападающий чемпиона Италии, миланского "Интера", Ромелу Лукаку, может вернуться в Английскую премьер-лигу.
Представители финалиста Лиги чемпионов лондонского "Челси" провели переговоры с агентами бельгийца, сообщает Het Laatste Nieuws.
Лондонский клуб планирует продать нескольких футболистов, чтобы получить деньги на трансфер 28-летнего игрока.
Лукаку уже выступал в "Челси" с 2011 по 2014 год. Но большую часть этого периода провел в аренде.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фред: Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк
- Финал Лиги Чемпионов Ман Сити - Челси как неизбежный виток эволюции футбола
- Луческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...