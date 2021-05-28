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Ромелу Лукаку тянут в Англию

Италия
(1 голосов)

Будет ли возвращение?

Ромелу Лукаку тянут в Англию

Фейсбук Інтера/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий чемпиона Италии, миланского "Интера", Ромелу Лукаку, может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Представители финалиста Лиги чемпионов лондонского "Челси" провели переговоры с агентами бельгийца, сообщает Het Laatste Nieuws.

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Лондонский клуб планирует продать нескольких футболистов, чтобы получить деньги на трансфер 28-летнего игрока.

Лукаку уже выступал в "Челси" с 2011 по 2014 год. Но большую часть этого периода провел в аренде.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) АПЛ
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