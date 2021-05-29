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Де Лигт отказался делать прививку от коронавируса

Италия
(1 голосов)

Игрок "старой синьоры" имеет спорное мнение по поводу вакцинации

Де Лигт отказался делать прививку от коронавируса

Новина українською

Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделися своим мнением о вакцинации:

"Я не делал прививку. Это необязательная процедура. Я думаю, что нужно заботиться о своем теле. Всегда есть риск заразиться.

Я стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из сборной", – сказал де Лигт.

В прошлом сезоне Серии А Маттейс де Лигт провел 27 матчей за "Ювентус", забил один гол и отдал ассист. Его стоимость составляет 75 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Источник:
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Комментарии (1)
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Леонід Скачков (Рівне)
29.05.2021 в 15:01
Навіть серед зірок є здоровомислячі люди!
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