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Де Лигт отказался делать прививку от коронавируса
Игрок "старой синьоры" имеет спорное мнение по поводу вакцинации
Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделися своим мнением о вакцинации:
"Я не делал прививку. Это необязательная процедура. Я думаю, что нужно заботиться о своем теле. Всегда есть риск заразиться.
Я стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из сборной", – сказал де Лигт.
В прошлом сезоне Серии А Маттейс де Лигт провел 27 матчей за "Ювентус", забил один гол и отдал ассист. Его стоимость составляет 75 млн евро.
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Источник:FC Update
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Комментарии (1)
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Леонід Скачков (Рівне)
29.05.2021 в 15:01
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