Де Лигт отказался делать прививку от коронавируса

Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделися своим мнением о вакцинации:

"Я не делал прививку. Это необязательная процедура. Я думаю, что нужно заботиться о своем теле. Всегда есть риск заразиться.

Я стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из сборной", – сказал де Лигт.