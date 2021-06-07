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Экс-наставник Ромы лишился работы в Серии А

Италия
(1 голосов)
Экс-наставник Ромы лишился работы в Серии А

Фото: The Laziali

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"Кальяри" договорился с наставником Эусебио Ди Франческо и его тренерским штабом о досрочном расторжении соглашения.

Клуб желает тренеру и его сотрудникам наилучшего удовлетворения от профессиональной карьеры в будущем, - говорится в официальном заявлении "Кальяри".

Эусебио Ди Франческо возглавлял "Кальяри" с начала сезона 2020/21. По его итогам команда заняла 16 место и едва спаслась от вылета.

Ранее тренер возглавлял "Сампдорию", "Сассуоло" и "Рому" в 2017-2019 годах.

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В статье: Эусебио Ди Франческо Рома (Рим) Кальяри
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