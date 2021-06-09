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Локателли: После Евро мне придется принять некоторые решения

Италия
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Хавбек определится с будущим после чемпионата Европы

Локателли: После Евро мне придется принять некоторые решения

calciomercato

Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли прокомментировал свой возможный трансфер в летнее трансферное окно.

"Я полагаюсь только на реальные вещи. Много болтают, но пока нет ничего, о чем был бы смысл говорить. Для меня важно перезапустить карьеру в сборной Италии и продемонстрировать свою ценность.

Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором "Сассуоло", мы знаем, какой путь надо выбрать", - сказал Локателли.

Напомним, что Локателли активно интересуется "Шахтер", однако фаворитом в борьбе за игрока является "Ювентус".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Мануэль Локателли
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Источник:
Сalciomercato

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