Локателли: После Евро мне придется принять некоторые решения

Полузащитник " Сассуоло " Мануэль Локателли прокомментировал свой возможный трансфер в летнее трансферное окно.

"Я полагаюсь только на реальные вещи. Много болтают, но пока нет ничего, о чем был бы смысл говорить. Для меня важно перезапустить карьеру в сборной Италии и продемонстрировать свою ценность.

Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором "Сассуоло", мы знаем, какой путь надо выбрать", - сказал Локателли.