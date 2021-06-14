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Буффон в ближайшее время подпишет контракт с Пармой

Италия
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Вратарь отклонил предложение Барселоны

Буффон в ближайшее время подпишет контракт с Пармой

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

Новина українською

Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в "Парму", пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, 43-летний итальянец отклонил предложения "Барселоны", "Бешикташа", лиссабонского "Спортинга", а также неназванных клубов из Греции и Бразилии.

Буффон выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за "Ювентус", из них 6 — на ноль.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма
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