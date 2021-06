Буффон в ближайшее время подпишет контракт с Пармой

Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в "Парму", пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, 43-летний итальянец отклонил предложения "Барселоны", "Бешикташа", лиссабонского "Спортинга", а также неназванных клубов из Греции и Бразилии.

Буффон выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за "Ювентус", из них 6 — на ноль.

Gigi #Buffon has rejected many bids in the last weeks: #Barça as Ter Stegen’s backup, #Besiktas, Sporting and from Greece, Russia and Brazil. He makes a romantic choice with #Parma, his first love and the squadra in which his legendary career began. #transfers https://t.co/rjgUecBXEm