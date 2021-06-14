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Буффон в ближайшее время подпишет контракт с Пармой
Вратарь отклонил предложение Барселоны
Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен
Вратарь Джанлуиджи Буффон вернется в "Парму", пишет журналист Николо Скира.
По информации источника, 43-летний итальянец отклонил предложения "Барселоны", "Бешикташа", лиссабонского "Спортинга", а также неназванных клубов из Греции и Бразилии.
Буффон выступал за "Парму" с 1995 по 2001 год. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за "Ювентус", из них 6 — на ноль.
Gigi #Buffon has rejected many bids in the last weeks: #Barça as Ter Stegen’s backup, #Besiktas, Sporting and from Greece, Russia and Brazil. He makes a romantic choice with #Parma, his first love and the squadra in which his legendary career began. #transfers https://t.co/rjgUecBXEm— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2021
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