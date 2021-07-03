Моуриньо: Сейчас я стал гораздо лучше. Я серьезно

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о своей тренерской карьере:

"Сейчас я стал гораздо лучше. Я серьезно. Думаю, в тренерской работе очень многое значит опыт. Он заставляет видеть каждую ситуацию так, словно она уже случалась с тобой. Я прошел через многое после того, как покинул Италию.

Я отправился в "Реал", и это невероятный опыт. Там я реализовал мечту, выиграв титулы в Италии, Англии и Испании. Потом я еще раз приехал в Англию, потому что там живет моя семья.

У меня есть даже совершенно особый опыт – вывести команду в финал и не сыграть в нем. Я думал, что со мной такого никогда не произойдет, но это случилось.

Учитывая весь этот опыт, все уроки, полученные из хороших и плохих моментов, сейчас я готов к работе гораздо лучше, чем раньше", – сказал Моуринью.