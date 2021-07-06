Техническим директором Фиорентины стал экс-игрок сборной Аргентины

Бывший футболист 40-летний Николас Бурдиссо - новый технический директор итальянской "Фиорентины".

После завершения карьеры с 2018 года аргентинец занимал должность спортивного директора "Бока Хуниорс".

Его карьера продолжалась с 1999 по 2018 годы. Играл на позиции защитника в "Бока Хуниорс", итальянских "Интере", "Роме", "Дженоа" и к 2018-м - в "Торино". Также играл за сборную Аргентины в 2003-2011 годах.