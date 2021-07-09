Италия
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Экс-игрок Карпат перешел в итальянскую Верону
Фото: Еллас Верона
Итальянская "Эллас Верона" подписала полузащитника бельгийского "Антверпена" Мартена Онглу.
23-летний опорный полузащитник перешел в пределах аренды с правом выкупа.
Камерунский футболист основном играл в Испании в "Гранаде", выступающей в Сегунде.
В 2019 году ходил в аренду львовских "Карпат".
А до этого времени выступал в "Антверпене": в прошлом сезоне провел 43 матча, забил 5 голов, отдал 2 ассиста.
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