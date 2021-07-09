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Экс-игрок Карпат перешел в итальянскую Верону

Италия
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Экс-игрок Карпат перешел в итальянскую Верону

Фото: Еллас Верона

Новина українською

Итальянская "Эллас Верона" подписала полузащитника бельгийского "Антверпена" Мартена Онглу.

23-летний опорный полузащитник перешел в пределах аренды с правом выкупа.

Камерунский футболист основном играл в Испании в "Гранаде", выступающей в Сегунде.

В 2019 году ходил в аренду львовских "Карпат".

А до этого времени выступал в "Антверпене": в прошлом сезоне провел 43 матча, забил 5 голов, отдал 2 ассиста.

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В статье: Эллас Верона Антверпен Мартин Хонгла Карпаты (Львов)
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