Агент Лукаку отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити и Челси

Агент игрока сборной Бельгии Лукаку ответил на слухи о том, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" хотели бы выкупить контракт его подопечного из миланского "Интера".

С "Интером" у Лукаку нет абсолютно никаких проблем. Ромелу в отпуске.

Как отмечает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Интер" считает Лукаку одним из неприкасаемых и ключевых игроков.

В прошлом сезоне Лукаку в составе "Интера" стал чемпионом Италии.