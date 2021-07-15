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Агент Лукаку отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити и Челси

Италия
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Агент Лукаку отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити и Челси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент игрока сборной Бельгии Лукаку ответил на слухи о том, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" хотели бы выкупить контракт его подопечного из миланского "Интера".

С "Интером" у Лукаку нет абсолютно никаких проблем. Ромелу в отпуске.

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Как отмечает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Интер" считает Лукаку одним из неприкасаемых и ключевых игроков.

В прошлом сезоне Лукаку в составе "Интера" стал чемпионом Италии.

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В статье: Бельгия Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Манчестер Сити агент
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