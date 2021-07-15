Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Лукаку отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити и Челси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент игрока сборной Бельгии Лукаку ответил на слухи о том, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" хотели бы выкупить контракт его подопечного из миланского "Интера".
С "Интером" у Лукаку нет абсолютно никаких проблем. Ромелу в отпуске.
Как отмечает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Интер" считает Лукаку одним из неприкасаемых и ключевых игроков.
В прошлом сезоне Лукаку в составе "Интера" стал чемпионом Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу
- Дубль Леднева помог Динамо разгромить Эвиан
- Яремчук договорился с Бенфикой по личному контракту
- Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...