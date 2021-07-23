Старая синьора закупается: Ювентус может подписать сразу трех игроков

Несколько дней назад Мануэль Локателли опубликовал пост в Инстаграм со словом “calma”, вчера за ним повторил Миралем Пьянич. Оба игрока связаны трансферными слухами с Ювентусом.

Слово “calma”, в переводе с итальянского, означает “спокойствие”. В условиях трансферной шумихи вокруг игрока, оно может означать призыв подождать ещё немного до официального объявления.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что “Ювентус” намерен ускорить процесс подписания Локателли, несмотря на финансовые трудности, вызванные коронавирусом. Последнее предложение предполагает аренду с правом выкупа стоимостью 5 миллионов евро, ещё 20 миллионов к 2023 году и 25% от суммы будущей продажи.

Несмотря на нестандартность сделки, она всё ещё далека от 40 миллионов предложенных “Арсеналом”. Тем не менее, сам игрок не изъявляет желания перебираться в Англию.

Подобный пост со словом “calma” опубликовал и игрок “Барселоны” Миралем Пьянич, который в прошлом году перешел из того же “Ювентуса”. Босниец не смог закрепиться в системе “каталонцев” и уже в июне появились слухи о его возвращении в Турин.

Отметим также, что Ювентус сохраняет интерес к защитнику “Аталанты” Робину Гозенсу, который как и Локателли впечатляюще проявил себя на минувшем Евро.