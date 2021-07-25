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Ювентус проведет переговоры о трансфере Локателли
Клубу Аллегри нужен качественный опорник
"Ювентус" продолжает активно интересоваться покупкой полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Этот трансфер - приоритетный летом текущего года. Еще одни переговоры по нему будут проведены на следующей неделе.
Ранее "старая синьора" попытались арендовать хавбека на два года с правом выкупа за 30 миллионов евро, но "нероверди" готовы рассмотреть только продажу игрока за 40 млн евро.
В прошлом сезоне Локателли провел 34 игры в Серии А и забил 4 мяча.
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Источник:Goal.com
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