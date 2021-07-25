Ювентус проведет переговоры о трансфере Локателли

"Ювентус" продолжает активно интересоваться покупкой полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Этот трансфер - приоритетный летом текущего года. Еще одни переговоры по нему будут проведены на следующей неделе.

Ранее "старая синьора" попытались арендовать хавбека на два года с правом выкупа за 30 миллионов евро, но "нероверди" готовы рассмотреть только продажу игрока за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Локателли провел 34 игры в Серии А и забил 4 мяча.