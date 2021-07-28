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Официально: Торино взяли в аренду нападающего Ювентуса

Италия
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Некогда перспективный Пьяца едет в очередную аренду

Официально: Торино взяли в аренду нападающего Ювентуса

Фото: Torino FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Клубный твиттер “Торино” представил Марко Пьяца. Годичная аренда с правом выкупа.

Для хорватского полузащитника это будет 4 клуб в Италии, после Ювентуса, Фиорентины и Дженоа. Всего нападающий сыграл в Серии А 68 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Также пьяца уезжал в “Андерлехт” и “Шальке”, но не добился там существенного прогресса.

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В прошлом сезоне за “Дженоа” Пяьца провел 38 игр, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Торино (Турин) Марко Пьяца
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