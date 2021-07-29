Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ювентусе коронавирус. Команда отправлена на карантин
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
Juventus
По итогам тестирования футболистов стало известно, что инфекция была выявлена у полузащитника Хамза Рафья. В связи с этим команда отправилась на карантин. При этом игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.
Напомним, "Ювентус" до старта сезона-2021/2022 должен был провести товарищеский матч с "Монцей". Встреча была запланирована на 31 июля. Состоится ли матч с учётом новых обстоятельств, не уточняется.
В 1-м туре предстоящего розыгрыша итальянской Серии А "Ювентус" сыграет с "Удинезе". Матч пройдёт на стадионе "Дачия Арена" в Удине 22 августа.
Популярное сейчас
- Альянс может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор
- Динамо представило новую форму на сезон 2021/22
- Украинский пловец Михаил Романчук добыл бронзу на Олимпиаде-2020
- “Если он хочет капитанскую повязку, пускай покупает и идет играть на площадь” – Аллегри объяснил почему вице-капитан не Бонуччи.
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО