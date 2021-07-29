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В Ювентусе коронавирус. Команда отправлена на карантин

Италия
(1 голосов)

Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

В Ювентусе коронавирус. Команда отправлена на карантин

Juventus

Новина українською

"Ювентус" на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.

По итогам тестирования футболистов стало известно, что инфекция была выявлена у полузащитника Хамза Рафья. В связи с этим команда отправилась на карантин. При этом игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.

Напомним, "Ювентус" до старта сезона-2021/2022 должен был провести товарищеский матч с "Монцей". Встреча была запланирована на 31 июля. Состоится ли матч с учётом новых обстоятельств, не уточняется.

В 1-м туре предстоящего розыгрыша итальянской Серии А "Ювентус" сыграет с "Удинезе". Матч пройдёт на стадионе "Дачия Арена" в Удине 22 августа.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
29.07.2021 в 16:27
Почалося(((
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