В Ювентусе коронавирус. Команда отправлена на карантин

"Ювентус" на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.

По итогам тестирования футболистов стало известно, что инфекция была выявлена у полузащитника Хамза Рафья. В связи с этим команда отправилась на карантин. При этом игроки, у которых будут отрицательные тесты, смогут тренироваться, но не будут контактировать с кем-либо за пределами группы.

Напомним, "Ювентус" до старта сезона-2021/2022 должен был провести товарищеский матч с "Монцей". Встреча была запланирована на 31 июля. Состоится ли матч с учётом новых обстоятельств, не уточняется.

В 1-м туре предстоящего розыгрыша итальянской Серии А "Ювентус" сыграет с "Удинезе". Матч пройдёт на стадионе "Дачия Арена" в Удине 22 августа.