Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус подпишет молодого бразильского таланта
Игрок переедет в Европу
Фото: Goal.com/автор невідомий
Форвард бразильского "Сантоса" Кайо Жорже вскоре перейдет в "Ювентус". Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года, а зарплата составит 1,5 млн евро в год.
Текущее соглашение бразильца действует до конца 2021 года, но "старая синьора" хочет купить его сейчас за 2,5 млн евро и 5% от суммы последующей продажи.
В этом сезоне чемпионата Бразилии Кайо Жорже забил один гол за 10 игр. Его цена составляет 12 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:NicoSchira
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Это минимум бронза. Александр Хижняк вышел в полуфинал боксерского турнира Олимпиады
- Коваленко отметился голом в контрольном матче за Аталанту - ВИДЕО
- Жозе Моуриньо хочет пригласить Романа Яремчука в Рому
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 10:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...