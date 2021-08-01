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Ювентус подпишет молодого бразильского таланта

Италия
(1 голосов)

Игрок переедет в Европу

Ювентус подпишет молодого бразильского таланта

Фото: Goal.com/автор невідомий

Новина українською

Форвард бразильского "Сантоса" Кайо Жорже вскоре перейдет в "Ювентус". Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года, а зарплата составит 1,5 млн евро в год.

Текущее соглашение бразильца действует до конца 2021 года, но "старая синьора" хочет купить его сейчас за 2,5 млн евро и 5% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне чемпионата Бразилии Кайо Жорже забил один гол за 10 игр. Его цена составляет 12 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Ювентус (Турин) Сантос (Бразилия) Кайо Жорже
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Источник:
NicoSchira

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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 10:20
Бизнес по-ювентусовски. Взять футболиста бесплатно или купить его за 2,5 млн при рыночной стоимости 12
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