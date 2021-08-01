Ювентус подпишет молодого бразильского таланта

Форвард бразильского "Сантоса" Кайо Жорже вскоре перейдет в "Ювентус". Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года, а зарплата составит 1,5 млн евро в год.

Текущее соглашение бразильца действует до конца 2021 года, но "старая синьора" хочет купить его сейчас за 2,5 млн евро и 5% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне чемпионата Бразилии Кайо Жорже забил один гол за 10 игр. Его цена составляет 12 млн евро, согласно данным Transfermarkt.