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Хетафе в шаге от подписания форварда Милана
Кастильехо может сменить клубную прописку в ближайшее время
Нападающий "Милана" Саму Кастильехо близок к переходу в "Хетафе", пишет AS.
По информации источника, испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров по трансферу 26-летнего испанца.
В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за "Милан", на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.
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