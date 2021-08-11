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Хетафе в шаге от подписания форварда Милана

Италия
(1 голосов)

Кастильехо может сменить клубную прописку в ближайшее время

Хетафе в шаге от подписания форварда Милана

Новина українською

Нападающий "Милана" Саму Кастильехо близок к переходу в "Хетафе", пишет AS.

По информации источника, испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров по трансферу 26-летнего испанца.

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 43 матча за "Милан", на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.

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В статье: "Хетафе" Самуэль Кастильехо
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